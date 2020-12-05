Мариуполь — Динамо К: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 20:30 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо К» — «Мариуполь» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мариуполь» — «Динамо К» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Динамо К»).

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