Мольде — Дандолк (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе B Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Дандолк» — «Мольде» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мольде» — «Дандолк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Мольде»).

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