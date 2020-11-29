Колос — Десна: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 18:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Десна» — «Колос» 5:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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