Гент — Црвена Звезда: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (26.11.2020)

В 20:55 в группе L Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Црвена Звезда» — «Гент» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Гент»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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