Интер — Реал Мадрид (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Интер» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Реал Мадрид»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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