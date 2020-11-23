Спортинг Канзас Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (23.11.2020)

В 00:00 в плей-офф MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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