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    Спортинг Канзас Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

    Спортинг Канзас Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (23.11.2020)

    Футбол MLS
    В 00:00 в плей-офф MLS начнётся матч «Спортинг Канзас Сити» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Спортинг Канзас Сити» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» онлайн.

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