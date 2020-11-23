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    Миннесота Юнайтед — Колорадо Рэпидс: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Миннесота Юнайтед — Колорадо Рэпидс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (23.11.2020)

    Футбол MLS
    В 03:30 в плей-офф футбольной лиги МЛС начнётся матч «Миннесота Юнайтед» — «Колорадо Рэпидс».

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Колорадо Рэпидс» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Миннесота Юнайтед» — «Колорадо Рэпидс».

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