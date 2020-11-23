Коринтианс — Гремио: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (23.11.2020)

В 02:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Гремио» — «Коринтианс» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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