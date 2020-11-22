Ворскла — Колос (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ворскла» — «Колос» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Колос»).

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