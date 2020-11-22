Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

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