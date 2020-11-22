Рух Брест — Шахтёр Солигорск: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 14:00 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Шахтёр Солигорск» — «Рух Брест» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Шахтёр Солигорск»).

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