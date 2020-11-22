Рубин — Ростов (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Рубин» — «Ростов» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Ростов». Коэффициент ставки — 1.66.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рубин»).

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