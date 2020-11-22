Ротор — Урал: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Урал» — «Ротор» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ротор» — «Урал». Коэффициент ставки — 1.86.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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