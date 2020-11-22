Неман — Слуцк (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Слуцк» — «Неман» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Неман»).

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