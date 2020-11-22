Минск — Витебск: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 14:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Витебск» — «Минск» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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