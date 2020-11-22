Минай — Днепр-1: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 15:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Днепр-1»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Минай» — «Днепр-1».

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