Лидс — Арсенал Лондон (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Лидс» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Арсенал Лондон»).

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