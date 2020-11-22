Кадис — Реал Сосьедад: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 18:15 в Ла Лиге начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кадис» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Реал Сосьедад»).

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