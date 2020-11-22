Интер — Торино: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер» — «Торино» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Интер»).

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