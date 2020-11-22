Городея — Динамо Брест: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 14:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо Брест» — «Городея» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Динамо Брест»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Городея» — «Динамо Брест».

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