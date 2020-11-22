Фулхэм — Эвертон (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Эвертон» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 1.92.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Эвертон»).

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