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    Фулхэм — Эвертон: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Фулхэм — Эвертон (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 15:00 в АПЛ начнётся матч «Фулхэм» — «Эвертон».

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    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Эвертон» 2:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 1.92.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Эвертон»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Фулхэм» — «Эвертон» онлайн.

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