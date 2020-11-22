Фрайбург — Майнц (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «Фрайбург» занимает 14 место с 6 очками, «Майнц» — 18 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Майнц» — «Фрайбург» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Майнц» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Майнц»).

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