Фиорентина — Беневенто (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Беневенто» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Беневенто». Коэффициент ставки — 2.50.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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