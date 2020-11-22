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    Энергетик-БГУ — Динамо Минск: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Энергетик-БГУ — Динамо Минск (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 14:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Энергетик-БГУ» — «Динамо Минск».

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    Последний матч между собой: «Динамо Минск» — «Энергетик-БГУ» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Динамо Минск»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Энергетик-БГУ» — «Динамо Минск».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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