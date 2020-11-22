Десна — Львов: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 18:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Десна» занимает 7 место с 13 очками, «Львов» — 14 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Львов» — «Десна» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Десна»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Десна» — «Львов».

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