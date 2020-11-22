ЦСКА — Сочи (22.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Сочи» — «ЦСКА» 2:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА»).
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