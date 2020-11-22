Антальяспор — Аланьяспор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (22.11.2020)

В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Аланьяспор» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аланьяспор»).

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