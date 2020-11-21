Велес — Волгарь: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Волгарь» — «Велес» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Волгарь»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Велес» — «Волгарь».

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