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    Тоттенхэм — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Тоттенхэм — Манчестер Сити (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 20:30 в АПЛ начнётся матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

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    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 1.60.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Тоттенхэм»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

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