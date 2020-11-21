Спартак — Динамо: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо» — «Спартак» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Динамо». Коэффициент ставки — 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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