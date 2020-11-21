Портсмут — Кру Александра: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 18:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Портсмут» — «Кру Александра» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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