Орландо Сити — Нью-Йорк Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 20:00 в плей-офф футбольной лиги МЛС начнётся матч

В турнирной таблице «Орландо Сити» занимает 4 место с 0 очками, «Нью-Йорк Сити» — 3 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Нью-Йорк Сити»).

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