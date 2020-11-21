Опава — Славия П (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Славия П»).

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