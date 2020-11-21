Нижний Новгород — Динамо Брянск: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 16:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо Брянск» — «Нижний Новгород» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Динамо Брянск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нижний Новгород»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Динамо Брянск».

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