Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Коэффициент ставки — 1.71.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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