Локомотив — Арсенал Тула: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 19:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Локомотив» 4:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 1.74.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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