Краснодар — Тамбов: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Тамбов» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Тамбов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Краснодар»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Тамбов».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.