Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллс (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в плей-офф MLS начнётся матч

В турнирной таблице «Коламбус Крю» занимает 1 место с 0 очками, «Нью-Йорк Ред Буллс» — 2 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Коламбус Крю» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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