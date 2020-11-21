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    Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллс: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллс (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 23:00 в плей-офф MLS начнётся матч «Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

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    В турнирной таблице «Коламбус Крю» занимает 1 место с 0 очками, «Нью-Йорк Ред Буллс» — 2 место с 0 очками.

    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Коламбус Крю» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Ред Буллс» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Коламбус Крю» и «Нью-Йорк Ред Буллс», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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