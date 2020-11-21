Ювентус — Кальяри (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Ювентус» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 1.97.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Кальяри».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.