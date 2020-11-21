Ипсвич Таун — Шрусбери Таун: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 18:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Шрусбери Таун» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шрусбери Таун»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Ипсвич Таун» — «Шрусбери Таун» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Ипсвич Таун» и «Шрусбери Таун», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.