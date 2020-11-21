Герта — Боруссия Д (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Герта» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Герта» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Боруссия Д»).

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