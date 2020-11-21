Денизлиспор — Газишехир (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Газишехир» — «Денизлиспор» 3:2 (полная статистика встреч).

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