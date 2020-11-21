Бристоль Сити — Дерби Каунти: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Дерби Каунти» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Дерби Каунти»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бристоль Сити» — «Дерби Каунти».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.