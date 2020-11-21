Брест — Сент-Этьен: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Брест» — «Сент-Этьен» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Сент-Этьен»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брест» — «Сент-Этьен».

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