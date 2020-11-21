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    Bragantino — Баия: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Bragantino — Баия (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Bragantino» — «Баия».

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    Последний матч между собой: «Баия» — «Bragantino» 2:1 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Bragantino» — «Баия».

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