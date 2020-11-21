Бёртон Альбион — Нортгемптон Таун: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

В 18:00 в английской Первой Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Нортгемптон Таун» 2:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Бёртон Альбион»).

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