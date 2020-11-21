Бешикташ — Истанбул Башакшехир (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бешикташ»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир».

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