Атлетико — Барселона (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Барселона» — «Атлетико» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона». Коэффициент ставки — 3.50.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Атлетико»).

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