Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

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