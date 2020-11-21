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    Алтын Асыр — Энергетик Мары: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Алтын Асыр — Энергетик Мары: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (21.11.2020)

    Футбол
    В 13:00 в Премьер-лиге Туркмении начнётся матч «Алтын Асыр» — «Энергетик Мары».

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    Последний матч между собой: «Энергетик Мары» — «Алтын Асыр» 0:2 (полная статистика встреч).

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